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Стрела возмездия, 2022

2022 / Австралия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Кейт и Эш Мэтьюз переживают сложный период в отношениях, что негативно сказывается на эмоциональном состоянии их дочери Сары. От тяжёлой формы депрессии Кейт спасает лишь её профессиональное увлечение — стрельба из лука. Желая восстановить былое доверие, отец семейства организовывает уикенд для всей семьи в загородном доме. Но с наступлением ночи в их обитель наведываются вооружённые грабители, которые связывают женщину и девочку, а Эша забирают в неизвестном направлении. Угрожая жизням Кейт и Сары, преступники требуют перечислить 10 миллионов долларов на их счета. Но, взяв в заложники семью Мэтьюз, они не предполагали, что Кейт не так проста, как может показаться на первый взгляд.

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Джон В. Сото
В ролях
Джиллиан Алекси
Люк Форд
Алекс Флери
Александра Нелл
Присцилла-Энн Джейкоб
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стрела возмездия 2 постера
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Стрела возмездия смотреть онлайн

Стрела возмездия
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