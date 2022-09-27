Стрела возмездия, 2022

Кейт и Эш Мэтьюз переживают сложный период в отношениях, что негативно сказывается на эмоциональном состоянии их дочери Сары. От тяжёлой формы депрессии Кейт спасает лишь её профессиональное увлечение — стрельба из лука. Желая восстановить былое доверие, отец семейства организовывает уикенд для всей семьи в загородном доме. Но с наступлением ночи в их обитель наведываются вооружённые грабители, которые связывают женщину и девочку, а Эша забирают в неизвестном направлении. Угрожая жизням Кейт и Сары, преступники требуют перечислить 10 миллионов долларов на их счета. Но, взяв в заложники семью Мэтьюз, они не предполагали, что Кейт не так проста, как может показаться на первый взгляд.