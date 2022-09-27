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Постер фильма Стрела возмездия
5.0
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5.0

Стрела возмездия

, 2022
Avarice
Австралия / боевик, триллер / 18+
Постер фильма Стрела возмездия
5.0

О фильме

Кейт и Эш Мэтьюз переживают сложный период в отношениях, что негативно сказывается на эмоциональном состоянии их дочери Сары. От тяжёлой формы депрессии Кейт спасает лишь её профессиональное увлечение — стрельба из лука. Желая восстановить былое доверие, отец семейства организовывает уикенд для всей семьи в загородном доме. Но с наступлением ночи в их обитель наведываются вооружённые грабители, которые связывают женщину и девочку, а Эша забирают в неизвестном направлении. Угрожая жизням Кейт и Сары, преступники требуют перечислить 10 миллионов долларов на их счета. Но, взяв в заложники семью Мэтьюз, они не предполагали, что Кейт не так проста, как может показаться на первый взгляд.

В ролях

Джиллиан Алекси
Kate
Люк Форд
Люк Форд
Ash
Алекс Флери
Jim
Александра Нелл
Reed
Присцилла-Энн Джейкоб
Ryan Panizza
Kane
Téa Heathcote-Marks
Sarah
Ник Аткинсон
Thomas
Том О’Салливан
Ryker
Соа Палелеи
Mick
Candice Callaghan
Dr. Grace
Режиссер Джон В. Сото
Сценарист Джон В. Сото, Adam Enslow, Dane Millerd, Andrew Slattery
Композитор Thomas Rouch
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 27 сентября 2022
Премьера в мире 27 сентября 2022
Дата выхода
8 декабря 2022 Австралия M
Бюджет $1 500 000
Сборы в мире $6 829
Производство Avarice Productions, Filmscope Entertainment, Maddfilms
Другие названия
Avarice, Стрела возмездия, Chciwość, Flechas da Vingança, Ganância, Take Down - Ihre Familie war das falsche Ziel, レディ・アロー, 捍衛女箭神

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
Обновлено 23 января 2023

Отзывы о фильме

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