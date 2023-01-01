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Вдова пастора
Вдова пастора, 1920: актеры и роли
Prästänkan
Вдова пастора
1920 / Швеция
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Вдова пастора, 1920: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Карл Теодор Дрейер
Carl Theodor Dreyer
В ролях
Хильдур Карлберг
Hildur Carlberg
Эйнар Род
Einar Röd
Грета Алмрот
Greta Almroth
Улав Аукруст
Olav Aukrust
Эмиль Хэльсенгрин
Emil Helsengreen
Уильям Иварсон
William Ivarson
Матильда Нильсен
Mathilde Nielsen
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