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Вдова пастора Вдова пастора
Киноафиша Фильмы Вдова пастора Вдова пастора, 1920: актеры и роли
Prästänkan Вдова пастора 1920 / Швеция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Вдова пастора, 1920: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Карл Теодор Дрейер Carl Theodor Dreyer
В ролях
Хильдур Карлберг Hildur Carlberg Эйнар Род Einar Röd Грета Алмрот Greta Almroth Улав Аукруст Olav Aukrust Эмиль Хэльсенгрин Emil Helsengreen Уильям Иварсон William Ivarson Матильда Нильсен Mathilde Nielsen
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