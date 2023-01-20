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Искатели 2: Кольцо фараона Искатели 2: Кольцо фараона
Киноафиша Фильмы Искатели 2: Кольцо фараона
Pertsa ja Kilu 2: Faaraon sormus

Искатели 2: Кольцо фараона, 2023

2023 / Финляндия / Греция
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Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 20 января 2023
Режиссер
Таави Вартия
В ролях
Паули Кеса
Леон Руокола
Сара Ванска
Клаара Маттила
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Искатели 2: Кольцо фараона 2 постера
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