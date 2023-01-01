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Искатели 2: Кольцо фараона
Искатели 2: Кольцо фараона, 2023: актеры и роли
Pertsa ja Kilu 2: Faaraon sormus
Искатели 2: Кольцо фараона
2023 / Финляндия / Греция
4.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Искатели 2: Кольцо фараона, 2023: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Таави Вартия
Taavi Vartia
В ролях
Паули Кеса
Pauli Kesälä
Леон Руокола
Leon Ruokola
Сара Ванска
Sara Vänskä
Клаара Маттила
Klaara Mattila
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