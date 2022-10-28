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Колокольчики, колокольчики, колокольчики Колокольчики, колокольчики, колокольчики
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Kulkuset kulkuset

Колокольчики, колокольчики, колокольчики, 2022

2022 / Финляндия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 28 октября 2022
Режиссер
Тару Мякела
В ролях
Кристоффер Страндберг
Мартти Суосало
Эва Литманен
Али Джахангири
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Колокольчики, колокольчики, колокольчики 1 постер
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