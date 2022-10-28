Колокольчики, колокольчики, колокольчики, 2022

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о выходе в прокат 6.4 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4 Продолжительность 1 час 38 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 28 октября 2022 Режиссер Тару Мякела В ролях Кристоффер Страндберг Мартти Суосало Эва Литманен Али Джахангири Все актеры и съемочная группа 1 постер

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