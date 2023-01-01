Salzburger Festspiele: Мессия, 2020

Режиссёр и художник Роберт Уилсон, известный своими изумительными образами, представляет великолепную постановку оратории Генделя «Мессия» в редакции В. А. Моцарта. Моцарт сделал эту обработку этого популярного сочинения Генделя через пятьдесят лет после его создания (1742) по заказу Готфрида ван Швитена; в основном он переработал оркестровку деревянных духовых и частично переписал эти фрагменты. Дирижёр Марк Минковский идеально умеет сочетать барочный стиль с тональными возможностями оркестра классической эпохи, такого, как «Музыканты Лувра».



Превосходный квартет солистов - Елена Цаллагова, Вибке Лемкуль, Ричард Крофт и Хосе Кока-Лоса - безупречно гармонирует с богатством визуальных образов Уилсона. «Настоящее произведение искусства» (Opernglas). «Потрясающе красиво» (BR Klassik). «Волшебное мгновение в музыке» (orf.at).