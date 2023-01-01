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Salzburger Festspiele: Мессия Salzburger Festspiele: Мессия
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Salzburger Festspiele: Der Messias

Salzburger Festspiele: Мессия, 2020

2020 / Австрия
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О фильме

Режиссёр и художник Роберт Уилсон, известный своими изумительными образами, представляет великолепную постановку оратории Генделя «Мессия» в редакции В. А. Моцарта. Моцарт сделал эту обработку этого популярного сочинения Генделя через пятьдесят лет после его создания (1742) по заказу Готфрида ван Швитена; в основном он переработал оркестровку деревянных духовых и частично переписал эти фрагменты. Дирижёр Марк Минковский идеально умеет сочетать барочный стиль с тональными возможностями оркестра классической эпохи, такого, как «Музыканты Лувра». 

Превосходный квартет солистов - Елена Цаллагова, Вибке Лемкуль, Ричард Крофт и Хосе Кока-Лоса - безупречно гармонирует с богатством визуальных образов Уилсона. «Настоящее произведение искусства» (Opernglas). «Потрясающе красиво» (BR Klassik). «Волшебное мгновение в музыке» (orf.at).

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Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2020
Возраст 12+
Режиссер
Роберт Уилсон
В ролях
Елена Цаллагова
Вибке Лемкуль
Ричард Крофт
Хосе Кока Лоса
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Salzburger Festspiele: Мессия 1 постер
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