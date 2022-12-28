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Набиль Эль Гамиль Пластический хирург
Nabil El Gamil Plastic Surgeon
Набиль Эль Гамиль Пластический хирург, 2022
2022 / Египет
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Жанр:
комедия
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о выходе в прокат
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Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
28 декабря 2022
Режиссер
Халед Марей
В ролях
Мохамед Хенеди
Нур
Мохамед Саллам
Rahma Ahmed Farag
Яссер эль Тобги
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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