Набиль Эль Гамиль Пластический хирург, 2022

В ролях
Мохамед Хенеди
Dr. Nabil el-Gamil
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Халед Марей
Сценарист
Мохамед Хенеди, Amin Gamal, Mohammed Mehrez
Детали фильма
Страна
Египет
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
29 сентября 2023
Премьера в мире
28 декабря 2022
Дата выхода
|28 декабря 2022
|Египет
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|12 января 2023
|ОАЭ
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|18TC
Сборы в мире
$1 146 553
Производство
Target Productions
Другие названия
Nabil el-Gamil Akhissai Tagmil, Nabil El Gamil Dr. Tagmeel, Nabil El Gamil Plastic Surgeon, Nabil El Gamil, Nabil El Gamil Akhisaay Tagmil, Приключения доктора Набиля, نبيل الجميل أخصائي تجميل