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Постер фильма Набиль Эль Гамиль Пластический хирург
4.1
Киноафиша Фильмы Набиль Эль Гамиль Пластический хирург
4.1

Набиль Эль Гамиль Пластический хирург

, 2022
Nabil El Gamil Plastic Surgeon
Египет / комедия / 18+
Постер фильма Набиль Эль Гамиль Пластический хирург
4.1

В ролях

Мохамед Хенеди
Dr. Nabil el-Gamil
Нур
Alya
Мохамед Саллам
Muhsen
Rahma Ahmed Farag
Zainab
Яссер эль Тобги
Shadi
Махмуд Хафез
Thug Samboo
Ахмед Фуад Селим
Мадлин Табар
Мохамед Радван
Мохамед эль Сави
Хаджадж Абдул Азим
Мохаммед Тарват
Режиссер Халед Марей
Сценарист Мохамед Хенеди, Amin Gamal, Mohammed Mehrez
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Египет
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 29 сентября 2023
Премьера в мире 28 декабря 2022
Дата выхода
28 декабря 2022 Египет
12 января 2023 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $1 146 553
Производство Target Productions
Другие названия
Nabil el-Gamil Akhissai Tagmil, Nabil El Gamil Dr. Tagmeel, Nabil El Gamil Plastic Surgeon, Nabil El Gamil, Nabil El Gamil Akhisaay Tagmil, Приключения доктора Набиля, نبيل الجميل أخصائي تجميل

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 13 голосов
4.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 ноября 2024

Отзывы о фильме

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