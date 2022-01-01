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Орел Орел
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The Eagle

Орел, 1925

1925 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Во время смотра войск взгляд императрицы Екатерины случайно падает на молодого корнета Владимира Дубровского. Она вызывает его к себе и делает ему весьма недвусмысленное предложение. Но он сбегает от нее, и там навлекает на себя ее гнев. Вскоре он узнает, что его родное имение отобрал новый сосед отца, задира и хвастун Кирила Троекуров, а отец его умирает в нищете. Дубровский бросается в родное село, но успевает только сказать отцу последнее прости, отец умирает у него на руках. Дубровский клянется отомстить Кирилу Троекурову за все причиненное зло, он собирает шайку разбойников. Сам он скрыл свое лицо под маской. За его подвиги и маску его прозвали Черный Орел. Однажды им в руки попадается карета дочери Кирила Троекурова Маши. Дубровский отпускает ее. Встретив случайно нанятого Кирилом учителя французского, он его подменяет, и в качестве учителя приезжает в имение...

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 1925
Возраст 12+
Режиссер
Кларенс Браун
В ролях
Рудольф Валентино
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Орел 1 постер
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