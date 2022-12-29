Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Орел
6.6
Киноафиша Фильмы Орел
6.6

Орел

, 1925
The Eagle
США / боевик, приключения, комедия / 18+
Постер фильма Орел
6.6

О фильме

Во время смотра войск взгляд императрицы Екатерины случайно падает на молодого корнета Владимира Дубровского. Она вызывает его к себе и делает ему весьма недвусмысленное предложение. Но он сбегает от нее, и там навлекает на себя ее гнев. Вскоре он узнает, что его родное имение отобрал новый сосед отца, задира и хвастун Кирила Троекуров, а отец его умирает в нищете. Дубровский бросается в родное село, но успевает только сказать отцу последнее прости, отец умирает у него на руках. Дубровский клянется отомстить Кирилу Троекурову за все причиненное зло, он собирает шайку разбойников. Сам он скрыл свое лицо под маской. За его подвиги и маску его прозвали Черный Орел. Однажды им в руки попадается карета дочери Кирила Троекурова Маши. Дубровский отпускает ее. Встретив случайно нанятого Кирилом учителя французского, он его подменяет, и в качестве учителя приезжает в имение...

В ролях

Рудольф Валентино
Vladimir Dubrovsky
Vilma Bá
Mascha Troekouroff
Louise Dresser
The Czarina
Альберт Конти
Kuschka
Джеймс Маркус
Kyrilla Troekouroff
Джордж Николс
Judge
Кэрри Кларк Уорд
Aunt Aurelia
Споттисвуд Эйткен
Dubrovsky's Father
Агостино Боргато
Priest
Марио Карилло
Marcel Le Blanc - French Tutor
Режиссер Кларенс Браун
Сценарист Александр Сергеевич Пушкин, Джордж Марион мл.
Композитор Ли Ирвин, Карл Дэвис, Michael Hoffman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 1925
Премьера в мире 8 ноября 1925
Дата выхода
8 ноября 1925 США NR
Производство Art Finance Corporation
Другие названия
The Eagle, Der Adler, El águila negra, L'aigle noir, A Águia Negra, A fekete sas, Aquila nera, Arawashi, De adelaar, De zwarte arend, El águila solitaria, Kartal, Kotka, Kotkas, L'àguila, O Águia, O mavros aetos, Orao, Ørnen, Orzeł, Svarta örnen, The Black Eagle, The Lone Eagle, The Untamed, Vulturul negru, Ο αητός, Ο μαύρος αετός, Ροδόλφος Βαλεντίνο, Орел, 荒鷲, L'aquila

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 29 декабря 2022

Цитаты

Vladimir Dubrovsky Мы с вами раньше не встречались?
Mascha Troekouroff Думаю, нет. Обычно я не общаюсь с людьми в масках.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Орел

Большой вальс
Большой вальс биография, драма, мюзикл
1938, США
6.0
Потомок Чингисхана
Потомок Чингисхана военный, драма, исторический
1928, СССР
7.0
Битва полов
Битва полов комедия
1928, США
6.0
Сын шейха
Сын шейха драма, приключения
1926, США
6.0
Большой парад
Большой парад драма, мелодрама, военный
1925, США
7.0
Стачка
Стачка драма
1924, СССР
7.0
Шейх
Шейх драма
1921, США
5.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Урожай ягод у меня больше не пропадает зря: за минуту делаю вкусняшку, которая скрасит и мясо, и сырники
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
С 1 сентября во всех школах России отменены школьные звонки: решение Минпросвещения – как раньше уже не будет
«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
В топе сериалов за неделю не только «Холод», но и «Перекати-поле»: зрители плюются, но смотрят без остановки
Включила от скуки старый фильм с Гэри Олдманом — и влюбилась в этот шедевр: неудивительно, что он вошел в топ-250 лучших на Кинопоиске
Эта советская книга была так хороша, что американцы присвоили себе: сняли по ней фильм, собравший 5(!) «Оскаров»
Я милую узнаю по походке, а советское кино — по силуэту: этот сложный тест пройдете на 6/6 только если у вас глаз-алмаз
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше