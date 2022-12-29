Орел, 1925

Во время смотра войск взгляд императрицы Екатерины случайно падает на молодого корнета Владимира Дубровского. Она вызывает его к себе и делает ему весьма недвусмысленное предложение. Но он сбегает от нее, и там навлекает на себя ее гнев. Вскоре он узнает, что его родное имение отобрал новый сосед отца, задира и хвастун Кирила Троекуров, а отец его умирает в нищете. Дубровский бросается в родное село, но успевает только сказать отцу последнее прости, отец умирает у него на руках. Дубровский клянется отомстить Кирилу Троекурову за все причиненное зло, он собирает шайку разбойников. Сам он скрыл свое лицо под маской. За его подвиги и маску его прозвали Черный Орел. Однажды им в руки попадается карета дочери Кирила Троекурова Маши. Дубровский отпускает ее. Встретив случайно нанятого Кирилом учителя французского, он его подменяет, и в качестве учителя приезжает в имение...