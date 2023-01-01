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Смурфики: Следующее приключение
Смурфики: Следующее приключение, 2022: актеры и роли
The Smurfs: Next Adventure
Смурфики: Следующее приключение
2022 / Бельгия / США / Франция / Германия
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Смурфики: Следующее приключение, 2022: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Уилльям Рено
William Renaud
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