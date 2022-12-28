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Край Земли
6.4
Край Земли
, 1971
Kray zemli
СССР / анимация, короткометражный / 18+
О мультфильме
Расписание
Персоны
6.4
В ролях
Клара Румянова
Tiger
Клара Румянова
Tiger
Клара Румянова
Tiger
Режиссер
Наталия Червинская
Сценарист
Генрих Сапгир
,
Геннадий Цыферов
Композитор
Михаил Меерович
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1971
Премьера в мире
21 марта 1971
Дата выхода
21 марта 1971
Россия
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Kray zemli, The World's End, Край Земли
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Рейтинг мультфильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Обновлено 28 декабря 2022
Отзывы о мультфильме
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