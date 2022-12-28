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6.4
Киноафиша Фильмы Край Земли
6.4

Край Земли

, 1971
Kray zemli
СССР / анимация, короткометражный / 18+
6.4

В ролях

Клара Румянова
Клара Румянова
Tiger
Клара Румянова
Клара Румянова
Tiger
Клара Румянова
Клара Румянова
Tiger
Режиссер Наталия Червинская
Сценарист Генрих Сапгир, Геннадий Цыферов
Композитор Михаил Меерович
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 21 марта 1971
Дата выхода
21 марта 1971 Россия
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kray zemli, The World's End, Край Земли

Рейтинг мультфильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 28 декабря 2022

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