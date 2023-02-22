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Чекаго
Отзывы о фильме «Чекаго»
Чекаго
2023 / Россия
Трейлер
7.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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tsurko38
22 февраля 2023, 17:25
Всегда писали ЧИкаго, а не Чекаго. Все что-ли безграмотные,
😲 не замечают?
22 февраля 2023, 17:25
1
0
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Валентина Дружинина
22 февраля 2023, 22:24
Уважаемый scyko 38 !!! Может фильм не про город США в штате Иллинойс, а про "чек" ? Судя по описанию фильма. У через чур грамотных туннельное мышление и замечают всякую хуйню не видя главного. ИМХО
22 февраля 2023, 22:24
2
1
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Игорь Шадрин
25 февраля 2023, 11:16
в ответ на сообщение
Валентина Дружинина от 22 февраля 2023, 22:24
Респект за коммент!!! Подписываюсь за Каждое словр)
25 февраля 2023, 11:16
1
1
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Людмила Болденкова
28 февраля 2023, 17:57
в ответ на сообщение
tsurko38 от 22 февраля 2023, 17:25
А вы читать умеете?) о каком Чикаго речь - городок - Чегаринск ..и не в Америке)
28 февраля 2023, 17:57
1
1
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mogilchenkoiv
1 марта 2023, 12:40
Нечем заняться!!!)))
1 марта 2023, 12:40
0
0
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Misha Dvoryanov
2 марта 2023, 15:43
Интересно, сколько людей, увидевших это, знает что город из фильма на самом деле называется Саяногорск. А еще интересней, сколько людей родом из того самого города. Землякам привет, кстати;)
2 марта 2023, 15:43
1
0
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Мария Рубанова
3 марта 2023, 17:05
Оценка
Тяжелый фильм, эмоций вау не вызвал, но и не сказать что плохой
3 марта 2023, 17:05
0
0
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