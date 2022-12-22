Laththi, 2022

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о выходе в прокат Продолжительность 2 часа 3 минуты Год выпуска 2022 Премьера в мире 22 декабря 2022 Режиссер A Vinoth Kumar В ролях Вишал Сунаина Прабху Мунишкант Все актеры и съемочная группа 2 постера

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