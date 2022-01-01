Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Помнить"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Старый дом
Goo chak
Старый дом, 2018
2018 / Гонконг
4.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Жанр:
ужасы
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
4.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2018
Режиссер
Хо Понг Мак
В ролях
Афена Чу
Луис Чён
Тун Яо
Боб Чун
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
10
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ёлки 9
Отзывы
2022, Россия, комедия
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Черная Пантера: Ваканда навеки
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
На ощупь
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, драма, триллер
LOL. Surprise! Фильм
Написать отзыв
2021, США, боевик, анимация, семейный
Двойная петля
Рецензия
Написать отзыв
2022, США, боевик, драма, военный
Петр I: Последний царь и первый император
Отзывы
2022, Россия, исторический, документальный
Ламборгини: Человек-легенда
Написать отзыв
2022, Италия, драма, биография
Покерфейс
Рецензия
Отзывы
2022, США, триллер
Чинк: Хвостатый детектив
Отзывы
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Треугольник печали
Написать отзыв
2022, Швеция / США / Франция, драма
Царство против разбойников
Написать отзыв
2022, Россия, анимация, семейный
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди