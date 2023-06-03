Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ёлки 9" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
MET Opera: Волшебная Флейта MET Opera: Волшебная Флейта
Киноафиша Фильмы MET Opera: Волшебная Флейта
The Metropolitan Opera: Die Zauberflöte

MET Opera: Волшебная Флейта, 2023

2023 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность 3 часа 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 3 июня 2023
В ролях
Эрин Морли
Кэтрин Левек
Лоуренс Браунли
Томас Олиманс
Стивен Миллинг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма MET Opera: Волшебная Флейта 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Покерфейс
Покерфейс
2022, США, триллер
Царство против разбойников
Царство против разбойников
2022, Россия, анимация, семейный
Чинк: Хвостатый детектив
Чинк: Хвостатый детектив
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Честный развод 2
Честный развод 2
2022, Россия, комедия
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Ламборгини: Человек-легенда
Ламборгини: Человек-легенда
2022, Италия, драма, биография
Корабль в Пусан
Корабль в Пусан
2022, Корея, боевик, криминал, фантастика
Умная Маша
Умная Маша
2022, Россия, комедия
Сестры
Сестры
2022, Россия, ужасы
Лохматый патруль
Лохматый патруль
2022, США, комедия, семейный
Related video
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Приложение киноафиши