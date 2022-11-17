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Сашенька
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Sashenka

Сашенька, 2022

2022 / Украина
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Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 17 ноября 2022
Режиссер
Александр Жовна
В ролях
Дмитрий Нижельский
Оксана Бурлай-Питерова
Виктор Рыбчинский
Милена Компаниец
Дмитрий Орлов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сашенька 1 постер
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