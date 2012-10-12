Длинная история, 2012

Еще в шестидесятых годах молодой Али со своим дедушкой покинули Болгарию и переехали жить в Турцию. Кроме деда из родственников у мальчика никого не осталось. Дедушка всячески старался вырастить из Али достойного гражданина. И это ему почти удалось. Когда Али повзрослел, он однажды познакомился с девушкой, в которую сильно влюбился. Эта любовь была взаимной. Мюнире (девушка Али) была из богатой и знатной семьи. Ее родителям совсем не понравилось знакомство дочери с таким кавалером. Родители запретили Мюнире встречаться с Али. Чтобы быть вместе, молодые влюбленные были вынуждены бежать. Ради своей любви, они были готовы на многое, но оказалось, что не так все просто. Долгие годы скитаний по просторам страны не приносят им ощутимых результатов. Они не могут найти достойную работу, которая даст им возможность обосноваться на одном месте и достойно жить.