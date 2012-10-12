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Длинная история
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Uzun Hikâye

Длинная история, 2012

2012 / Турция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Еще в шестидесятых годах молодой Али со своим дедушкой покинули Болгарию и переехали жить в Турцию. Кроме деда из родственников у мальчика никого не осталось. Дедушка всячески старался вырастить из Али достойного гражданина. И это ему почти удалось. Когда Али повзрослел, он однажды познакомился с девушкой, в которую сильно влюбился. Эта любовь была взаимной. Мюнире (девушка Али) была из богатой и знатной семьи. Ее родителям совсем не понравилось знакомство дочери с таким кавалером. Родители запретили Мюнире встречаться с Али. Чтобы быть вместе, молодые влюбленные были вынуждены бежать. Ради своей любви, они были готовы на многое, но оказалось, что не так все просто. Долгие годы скитаний по просторам страны не приносят им ощутимых результатов. Они не могут найти достойную работу, которая даст им возможность обосноваться на одном месте и достойно жить.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 12 октября 2012
Возраст 16+
Режиссер
Осман Сынав
В ролях
Кенан Имирзалыоглу
Тугче Казаз
Батухан Караджакая
Усхан Чакыр
Cihat Tamer
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Длинная история 1 постер
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