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Постер фильма Длинная история
7.5
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7.5

Длинная история

, 2012
Uzun Hikâye
Турция / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Длинная история
7.5

О фильме

Еще в шестидесятых годах молодой Али со своим дедушкой покинули Болгарию и переехали жить в Турцию. Кроме деда из родственников у мальчика никого не осталось. Дедушка всячески старался вырастить из Али достойного гражданина. И это ему почти удалось. Когда Али повзрослел, он однажды познакомился с девушкой, в которую сильно влюбился. Эта любовь была взаимной. Мюнире (девушка Али) была из богатой и знатной семьи. Ее родителям совсем не понравилось знакомство дочери с таким кавалером. Родители запретили Мюнире встречаться с Али. Чтобы быть вместе, молодые влюбленные были вынуждены бежать. Ради своей любви, они были готовы на многое, но оказалось, что не так все просто. Долгие годы скитаний по просторам страны не приносят им ощутимых результатов. Они не могут найти достойную работу, которая даст им возможность обосноваться на одном месте и достойно жить.

В ролях

Кенан Имирзалыоглу
Ali
Тугче Казаз
Minure
Батухан Караджакая
Усхан Чакыр
Cihat Tamer
Альтан Эркекли
Зафер Алгёз
Seref
Гювен Кырач
Мустафа Алабора
Mayor
Осман Алкаш
Осман Алкаш
Musa Çavus
Элиф Атакан
Feride
Эркан Авджи
Selami
Режиссер Осман Синав
Сценарист Мустафа Кутлу, Yigit Güralp
Композитор Ulas Ozdemir
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 12 октября 2012
Дата выхода
12 октября 2012 Турция
Сборы в мире $3 839 316
Производство Sinegraf
Другие названия
Uzun Hikâye, A Long Story, Duga priča, Una larga historia, Длинная история

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

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