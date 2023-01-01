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Длинная история
Киноафиша Фильмы Длинная история Длинная история, 2012: актеры и роли
Uzun Hikâye Длинная история 2012 / Турция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Длинная история, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Осман Сынав Osman Sınav
В ролях
Кенан Имирзалыоглу Kenan İmirzalioğlu Тугче Казаз Tuğçe Kazaz Батухан Караджакая Batuhan Karacakaya Усхан Чакыр Ushan Çakir Cihat Tamer Cihat Tamer Алтан Эркекли Altan Erkekli Гювен Кырач Güven Kıraç Зафер Алгёз Zafer Algöz
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