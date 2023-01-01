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Длинная история
Длинная история, 2012: актеры и роли
Uzun Hikâye
Длинная история
2012 / Турция
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Длинная история, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Осман Сынав
Osman Sınav
В ролях
Кенан Имирзалыоглу
Kenan İmirzalioğlu
Тугче Казаз
Tuğçe Kazaz
Батухан Караджакая
Batuhan Karacakaya
Усхан Чакыр
Ushan Çakir
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