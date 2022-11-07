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Аяш-2
Отзывы о фильме «Аяш-2»
Аяш-2
Аяш-2
2022 / Киргизия
мало голосов
Оцените
9
голосов
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medihelen01kgz
7 ноября 2022, 21:10
Замечательная комедия,столько позитива!
7 ноября 2022, 21:10
0
0
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Мерседес Вмх
22 ноября 2022, 09:51
Когда будет это фили
22 ноября 2022, 09:51
0
0
Ответить
рома Р
5 декабря 2022, 22:25
Оценка
Супер
5 декабря 2022, 22:25
0
0
Ответить
proshlye
8 февраля 2023, 17:56
Оценка
Негизи жакшы эле тартылган. Юмор бар бирок жаны эмес элге синип калган эски тамашаларды топтоп салгандай ошол эле маалда изденуу да бар. Эн аксаганы фильмдин тарбичлык максаты жок (посыл) кандай моралдык тарбиясы бар? Ооба ушундай эле кайнене куйоо балдар бар, бирок фильмде каармандардын кимдин эмнеси озгорду, ким жашоосунан тарбия аллы? 3 бажа ошол бойдон калды Сапар кыздуу болдуу бирок кайын журтуна мамилеси озгорбоду. Негизи эле эч кимдин бири бирине мамилеси озгоргон жок. Эркин убакта барып кулуп конул ачып коргонго женил кино. Мой голос 7 из 10 рахмат
8 февраля 2023, 17:56
0
0
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Кулчоро Эркинов
8 июня 2023, 14:47
Оценка
Крутой фильм
8 июня 2023, 14:47
0
0
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kajratcalbaev316
4 июля 2023, 03:11
Кантип Корсо болот интернетен ачасын толоп
4 июля 2023, 03:11
0
0
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