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Тошнит от себя
Тошнит от себя, 2022: актеры и роли
Syk pike
Тошнит от себя
2022 / Норвегия / Швеция
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Тошнит от себя, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристоффер Боргли
Kristoffer Borgli
В ролях
Сара Франческа Бренне
Sarah Francesca Brænne
Андерс Даниелсен Лье
Anders Danielsen Lie
Фредрик Штенберг Дитлев-Симонсен
Fredrik Stenberg Ditlev-Simonsen
Стейнар Клоуман Халлерт
Steinar Klouman Hallert
Андреа Брайн Ховиг
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