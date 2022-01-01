Мафия, 2022

​В Бишкеке где несправедливость стало обыденностью неизвестный начинает играть в культовую игру «Мафия». 9 коррупционеров, ростовщиков, незаконно богатеющих людей, не знавших Бога, невольно стали участниками игры "Мафия". Теперь их главная цель — выяснить, кто “Мафия”. Каждая ночь может стать для них последней. Когда их жизни угрожает опасность, 9 уже лишенных человеческих качеств «идиотов» начинают убивать друг-друга. Айбек, простой опер, который стал 10-м участником игры, был избран «Комиссаром». Поэтому ему необходимо быстро выявить «мафию». Кто же «Мафия», убивающий коррупционеров, аферистов и отбросов общества? И нужно ли это прекращать? Может быть, справедливость, которую творит “Мафия”, нужна как никогда...​