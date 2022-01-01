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Мафия
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Мафия, 2022

2022 / Киргизия
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О фильме

​В Бишкеке где несправедливость стало обыденностью неизвестный начинает играть в культовую игру «Мафия». 9 коррупционеров, ростовщиков, незаконно богатеющих людей, не знавших Бога, невольно стали участниками игры "Мафия". Теперь их главная цель — выяснить, кто “Мафия”. Каждая ночь может стать для них последней. Когда их жизни угрожает опасность, 9 уже лишенных человеческих качеств «идиотов» начинают убивать друг-друга. Айбек, простой опер, который стал 10-м участником игры, был избран «Комиссаром». Поэтому ему необходимо быстро выявить «мафию». Кто же «Мафия», убивающий коррупционеров, аферистов и отбросов общества? И нужно ли это прекращать? Может быть, справедливость, которую творит “Мафия”, нужна как никогда...​

Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Азамат Усонов
В ролях
Чынгыз Калыбек уулу
Атай Омурбек
Азиз Мурадилов
Болот Тентимышов
Гулмира Турсунбаева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мафия 1 постер
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