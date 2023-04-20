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Снегирь
Отзывы о фильме «Снегирь»
Снегирь
2023 / Россия
Смотреть трейлер
7.8
Оцените
50
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Юра Черников
20 апреля 2023, 11:21
Заинтересовал фильм
20 апреля 2023, 11:21
2
0
Ответить
dimovaes
8 июня 2023, 15:37
Оценка
Ужас
8 июня 2023, 15:37
1
1
Ответить
User
9 июня 2023, 14:50
Оценка
Фильм тяжелый, мне не понравился
9 июня 2023, 14:50
1
0
Ответить
old_falc
9 июня 2023, 20:27
Оценка
Спасибо создателям фильма. Серьёзно отнеслиссь к изучению вопроса. В игре актёров тоже нет фальши: как будто все профессиональные моряки Не знаю, понравится ли фильм \"обычным\" зрителям: слишком всё почти \"взаправду\". Даже коротко затронутая тема \"отцов и детей\" списана из жизни. Но это вы узнаете только посмотрев фильм. А посмотреть надо обязательно. С удовольствием почитаю отзывы.
ЗЫ. И всё таки на палубу, особенно при подъёме трала без ЖРС и каски не выходят.
9 июня 2023, 20:27
5
0
Ответить
Киноафиша.инфо
10 июня 2023, 13:55
в ответ на сообщение
old_falc от 9 июня 2023, 20:27
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
10 июня 2023, 13:55
0
0
Ответить
Tanbe Misae
11 июня 2023, 17:08
Этот фильм очень реалистично.
Мне и моим мужем понравилось этот фильм.
11 июня 2023, 17:08
1
0
Ответить
User
11 июня 2023, 20:39
Оценка
Фильм очень понравился. Ранее работала в море и хочу сказать,что все точно так же. Атмосферу передали точно такую как она на самом деле. Персонал отлично подобран,за все время фильма уже стали как родные.
11 июня 2023, 20:39
2
0
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виталя заратуев
11 июня 2023, 21:22
Оценка
Фильм супер я даже не ожидал такого, как я чуствительный мне очень жаль парня в этом фильме, фильм огонь советую посмотреть.
11 июня 2023, 21:22
2
0
Ответить
old_falc
12 июня 2023, 17:51
в ответ на сообщение
dimovaes от 8 июня 2023, 15:37
Оценка
Это не \"ужас\"- это работа такая
12 июня 2023, 17:51
2
0
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old_falc
12 июня 2023, 18:04
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 10 июня 2023, 13:55
Оценка
Непонятно, почему в аннотации экипаж судно назван, нет \"обозван\" \"бандой бродяг\". Какие же они банда? Экипаж. Вышли в рейс, чтобы вернуться, к семьям. И в море пошли не просто \"бродить\": работа у них такая
12 июня 2023, 18:04
1
0
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Лариса Нестеровская
13 июня 2023, 09:12
Оценка
На «Снегири» шли с большими надеждами, наконец сняли «Три минуты молчания» Вадимова. Увы, большое разочарование.
Отличная работа актеров, крутая съёмка моря, шторма.
А картина черная, безнадежная! После этого стать моряком или просто прочитать приличную книгу о моряках не возникает.
Сильные русские персонажи?
Пьянь,быдло,разгильдяи ,хуже чем американцы про нас снимают 👎
Чернуха!😢
13 июня 2023, 09:12
0
3
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Comon
13 июня 2023, 20:33
Оценка
Простая история, жизненная. Фильму - зачёт!
13 июня 2023, 20:33
3
0
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Киноафиша.инфо
14 июня 2023, 11:29
в ответ на сообщение
Comon от 13 июня 2023, 20:33
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊Спасибо за отзыв!
14 июня 2023, 11:29
0
0
Ответить
Светлана Юденич
15 июня 2023, 11:00
Оценка
Фильм очень тяжелый. Мне не понравился
15 июня 2023, 11:00
1
1
Ответить
Киноафиша.инфо
15 июня 2023, 11:23
в ответ на сообщение
Светлана Юденич от 15 июня 2023, 11:00
Здравствуйте! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо, что поделились мнением!
15 июня 2023, 11:23
0
0
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old_falc
20 июня 2023, 18:07
в ответ на сообщение
Лариса Нестеровская от 13 июня 2023, 09:12
Оценка
Просто когда пойдёте рыбку покупать в \"Океан\", вспомните этот фильм: вот так эта рыбка добывается. Вот такими \"пьянью и быдлом\".
Просто вы ничего в этом фильме не поняли. От слова \"вообще\". Отвыкли (а может и не привыкали) от глубинного многоуровнего кино.
20 июня 2023, 18:07
2
0
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Света Нестерова
20 июня 2023, 20:06
Здравствуйте а можно ребенку сходить на фильм снегирь ребёнку 14 лет
20 июня 2023, 20:06
1
0
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nik24-02
22 июня 2023, 12:53
Оценка
Фильм отличный. Есть над чем подумать.
22 июня 2023, 12:53
2
0
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old_falc
2 июля 2023, 10:43
в ответ на сообщение
Света Нестерова от 20 июня 2023, 20:06
Оценка
Нужно.
2 июля 2023, 10:43
0
0
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Elena Romanova
7 июля 2023, 19:48
Оценка
Фильм сильный своей реалистичностью. 2 юных инфантильных наблюдателя жизни оказались в условиях тяжелой работы рибаков. Работа тяжелая и опасная и, как следствие, не оставляет места и сил для рефлексии. Наверное, поэтому герои фильма кажутся грубыми людьми. Возможно, в быту они другие. Это проглядывается в герое Робака. Это подтверждается и их поведением во время шторма. Никто не молодушничает, каждый делает свое дело. Отличная работа съемочной группы, отдельно -актеров. Хочу отметить работу 2-х молодых артистов - точное попадание в образ современной молодежи - инфантильные созирцатели. И, в противовес им, сильные грубые люди, делающие эту жизнь. Кстати, мне кажется, что этот фильм перекликается с фильмом " Как я провел этим летом".
7 июля 2023, 19:48
1
0
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Киноафиша.инфо
7 июля 2023, 19:49
в ответ на сообщение
Elena Romanova от 7 июля 2023, 19:48
Добрый день! Спасибо за подробный отзыв!
7 июля 2023, 19:49
0
0
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garbuzova.anzhelicka
13 июля 2023, 16:45
Оценка
Фильм класс,смотрела на одном дыхании👍
13 июля 2023, 16:45
0
0
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Киноафиша.инфо
13 июля 2023, 19:06
в ответ на сообщение
виталя заратуев от 11 июня 2023, 21:22
Добрый вечер! Спасибо за отзыв!
13 июля 2023, 19:06
0
0
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Киноафиша.инфо
13 июля 2023, 19:06
в ответ на сообщение
garbuzova.anzhelicka от 13 июля 2023, 16:45
Добрый вечер! Спасибо за отзыв! Рады, что вам понравился фильм!
13 июля 2023, 19:06
0
0
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Александр Шибанов
13 июля 2023, 21:54
Оценка
6-7 баллов. Будем честными ... Откуда 7,8 непонятно.
13 июля 2023, 21:54
0
1
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Вячеслав Винокуров
18 июля 2023, 19:52
Оценка
Это все про славянский характер - разгильдяи и герои, грубые и душевные, думающие и глупые, разные короч. Робак сыграл отлично, финальная сцена высший пилотаж, остальные просто убедительно, снято все здорово, Хлебников молодец, фильм понравился.
18 июля 2023, 19:52
0
0
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Павел Цапюк
19 июля 2023, 14:33
Оценка
Поскольку не встречал ни одной недовольной рецензии, только писки и визги про "лучший фильм года", сосредоточусь на недостатках (что, кстати, не отменяет вероятности отсутствия достойных конкурентов в 2023м).
Абсолютно и бескомпромиссно чудовищный звук. Половину слов, если герои не орут, разобрать нельзя. Уже через пару минут после того, как надоело прибавлять громкость, включил титры — благо прокатчики заморочились их добавить (но не всегда вычитать). Ещё и морская тематика, угадать часть слов невозможно. Как это смотрели люди в кино — загадка. С учётом потраченного времени (и денег!) на компьютерную графику непонятно, почему сэкономили на чистовой переозвучке. Морские шумы так и так можно наложить.
С бесштативной камерой тоже перебор, все эти "ручные восьмёрки", когда в диалоге объектив мечется между участниками, это все очень атмосферно, но крайне небрежно. Вместо погружения зрителя может укачать. А горизонт и без того шатается.
К сценарию тоже вопросики, точнее, к балансу между героями, что ли. Понятно, что есть основной квадрат, двое юных, двое зрелых. Но есть и ещё 11 человек! Часть, конечно, играет фон, максимум гыгыкает тупым шуточкам других, но часть явно задумана как объемные герои. Тем более что и играть из позвали людей узнаваемых — по крайней мере, узнаваемых теми, кто смотрит много отечественного кино. И вот этого самого объема хватило не всем. Капитан и старпом — получились, а героям Михаила Кремера (Серёга) и Евгения Сытого (Дед) материала не хватило. Особенно обидно с учётом того, что Сытого не стало в марте 22го, это одна из последних его работ.
Ну и всё, пожалуй. Судно кайф, конфликт удался, основные герои получились, шторм вообще 10/10, если не считать, что в который раз получили иллюстрацию на тему вреда демократии, когда каждый лепит, что хочет, забив на капитана болт. Но это, как обычно, не нарочно.
https://t.me/KinoPavloRama — Не смотрел, но осуждаю!
19 июля 2023, 14:33
0
0
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Киноафиша.инфо
19 июля 2023, 18:57
в ответ на сообщение
Павел Цапюк от 19 июля 2023, 14:33
Добрый вечер! Спасибо за ваш отзыв!
19 июля 2023, 18:57
0
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ЗЫ. И всё таки на палубу, особенно при подъёме трала без ЖРС и каски не выходят.
Мне и моим мужем понравилось этот фильм.
Отличная работа актеров, крутая съёмка моря, шторма.
А картина черная, безнадежная! После этого стать моряком или просто прочитать приличную книгу о моряках не возникает.
Сильные русские персонажи?
Пьянь,быдло,разгильдяи ,хуже чем американцы про нас снимают 👎
Чернуха!😢
Просто вы ничего в этом фильме не поняли. От слова \"вообще\". Отвыкли (а может и не привыкали) от глубинного многоуровнего кино.
Абсолютно и бескомпромиссно чудовищный звук. Половину слов, если герои не орут, разобрать нельзя. Уже через пару минут после того, как надоело прибавлять громкость, включил титры — благо прокатчики заморочились их добавить (но не всегда вычитать). Ещё и морская тематика, угадать часть слов невозможно. Как это смотрели люди в кино — загадка. С учётом потраченного времени (и денег!) на компьютерную графику непонятно, почему сэкономили на чистовой переозвучке. Морские шумы так и так можно наложить.
С бесштативной камерой тоже перебор, все эти "ручные восьмёрки", когда в диалоге объектив мечется между участниками, это все очень атмосферно, но крайне небрежно. Вместо погружения зрителя может укачать. А горизонт и без того шатается.
К сценарию тоже вопросики, точнее, к балансу между героями, что ли. Понятно, что есть основной квадрат, двое юных, двое зрелых. Но есть и ещё 11 человек! Часть, конечно, играет фон, максимум гыгыкает тупым шуточкам других, но часть явно задумана как объемные герои. Тем более что и играть из позвали людей узнаваемых — по крайней мере, узнаваемых теми, кто смотрит много отечественного кино. И вот этого самого объема хватило не всем. Капитан и старпом — получились, а героям Михаила Кремера (Серёга) и Евгения Сытого (Дед) материала не хватило. Особенно обидно с учётом того, что Сытого не стало в марте 22го, это одна из последних его работ.
Ну и всё, пожалуй. Судно кайф, конфликт удался, основные герои получились, шторм вообще 10/10, если не считать, что в который раз получили иллюстрацию на тему вреда демократии, когда каждый лепит, что хочет, забив на капитана болт. Но это, как обычно, не нарочно.
https://t.me/KinoPavloRama — Не смотрел, но осуждаю!
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