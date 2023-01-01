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Афина
Афина, 2022: актеры и роли
Athena
Афина
2022 / Франция
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6.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Афина, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ромен Гаврас
Romain Gavras
В ролях
Дали Бенссалах
Dali Benssalah
Антони Бажон
Anthony Bajon
Оссини Эмбарек
Ouassini Embarek
Алексис Маненти
Alexis Manenti
Радостина Рольяно
Radostina Rogliano
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