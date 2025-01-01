Меню
Афина
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Выход 8
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Почему у Шарапова нет погон и на фуражке нет знаков: раскрываем смысл важной детали из «Место встречи изменить нельзя»
Украли сюжет или просто вдохновились? «Место встречи изменить нельзя» подозрительно повторяет венгерский фильм 1972 года
Сериал Netflix довел до мурашек даже Тарантино: самый страшный проект 2018 года, который вы могли пропустить
«Держись, герой — скоро все закончится»: неизлечимо больного Уиллиса отселили от семьи — он почти не может говорить, но иногда смеется
Этот тест пройдут только фанаты «Москва слезам не верит»: покажет, знаете ли вы 5 фактов о фильме
«Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент
СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка
Боитесь возраста? А зря — Раневской хватило 4-х слов, чтобы объяснить, в чем главное богатство старости
«Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х
Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад
Скоро в школу: настроиться на учебный год поможет тест — угадайте фильм СССР по кадру с занятий
