Песни лета, 2022

На далеком алаасе у леса одинокий старик припеваючи живет в балагане и занимается самогоноварением. На летние каникулы к нему приезжает внук-подросток. Внук, недовольный, думает, что здесь ему будет скучно. Но не в этот раз. Оказывается, что у старика на крыше балагана появилось куриное гнездо, в котором каждое утро лежат яйца. Непонятно, откуда оно взялось и где сама курица. Через некоторое время на их голову сваливается незнакомец и так же таинственно исчезает. Череда удивительных встреч и событий сделает это лето незабываемым.