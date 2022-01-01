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Песни лета, 2022

2022 / Россия
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О фильме

На далеком алаасе у леса одинокий старик припеваючи живет в балагане и занимается самогоноварением. На летние каникулы к нему приезжает внук-подросток. Внук, недовольный, думает, что здесь ему будет скучно. Но не в этот раз. Оказывается, что у старика на крыше балагана появилось куриное гнездо, в котором каждое утро лежат яйца. Непонятно, откуда оно взялось и где сама курица. Через некоторое время на их голову сваливается незнакомец и так же таинственно исчезает. Череда удивительных встреч и событий сделает это лето незабываемым.

Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Режиссер
Дмитрий Давыдов
Дмитрий Давыдов
В ролях
Николай Солдатов
Ким Новиков
Дмитрий Юрченко
Елена Егорова
Евгений Николаев
Все актеры и съемочная группа
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