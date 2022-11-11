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Песни лета
Отзывы о фильме «Песни лета»
Песни лета
2022 / Россия
5.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Raul Gonzalez
11 ноября 2022, 07:45
Не ожидал от якутского кинематографа такого кринжа
11 ноября 2022, 07:45
1
0
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Мирослав Максимов
11 ноября 2022, 17:55
Хаччыгытын барааман, дьаабы
11 ноября 2022, 17:55
0
0
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suola_100
13 ноября 2022, 02:33
Хайдах итинник киинэни кинотеатрга кердербуттэрий,слов нет.Дьаабы
13 ноября 2022, 02:33
0
0
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Надежда Жиркова
16 ноября 2022, 12:00
Более бездарного фильма ещё не видела в жизни. Непонятно, что хотел сказать автор, никакой идеи, ни одного внятного диалога. Похоже на бред наркомана. Очень жаль потерянного на просмотр времени
16 ноября 2022, 12:00
0
0
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