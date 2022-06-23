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Если ты зовешь любовь, она придет
Aşk Çağırırsan Gelir
Если ты зовешь любовь, она придет, 2022
2022 / Турция
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Жанр:
комедия
мелодрама
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О фильме
История пяти разных пар, которые делятся своими историями любви.
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Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
23 июня 2022
Режиссер
Эмре Кавук
В ролях
Мелис Бабадаг
Джихан Эрджан
Керемджем
Нил Кесер
Сера Токдемир
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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