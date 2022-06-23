Если ты зовешь любовь, она придет, 2022

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о выходе в прокат О фильме История пяти разных пар, которые делятся своими историями любви. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 45 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 23 июня 2022 Режиссер Эмре Кавук В ролях Мелис Бабадаг Джихан Эрджан Керемджем Нил Кесер Сера Токдемир Все актеры и съемочная группа 1 постер

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