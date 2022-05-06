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Если ты зовешь любовь, она придет
4.5
Если ты зовешь любовь, она придет
, 2022
Aşk Çağırırsan Gelir
Турция / комедия, мелодрама / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
4.5
Если ты зовешь любовь, она придет
Трейлер
Трейлер
О фильме
История пяти разных пар, которые делятся своими историями любви.
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В ролях
Мелис Бабадаг
Dilara
Джихан Эрджан
Bugra
Керемджем
Emre
Нил Кесер
Сера Токдемир
Джем Зейнел Кылыч
Бахар Сюр
Özgün Çoban
Дениз Исин
Eser Eyüboglu
Фатих Озкан
Режиссер
Эмре Кавук
Сценарист
Эмре Кавук
Композитор
Ali Saran
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Турция
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
6 мая 2022
Дата выхода
23 июня 2022
Азербайджан
12+
6 мая 2022
Турция
Сборы в мире
$16 762
Производство
Projes Film Yapim
Другие названия
Ask Çagirirsan Gelir, Aşk Çağırırsan Gelir
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Рейтинг фильма
4.5
Оцените
13
голосов
3.7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 6 сентября 2022
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Если ты зовешь любовь, она придет
Трейлер
0
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