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Постер фильма Если ты зовешь любовь, она придет
4.5
Если ты зовешь любовь, она придет - Трейлер
Киноафиша Фильмы Если ты зовешь любовь, она придет
4.5

Если ты зовешь любовь, она придет

, 2022
Aşk Çağırırsan Gelir
Турция / комедия, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Если ты зовешь любовь, она придет
4.5
Если ты зовешь любовь, она придет - Трейлер
Если ты зовешь любовь, она придет  Трейлер

О фильме

История пяти разных пар, которые делятся своими историями любви.

В ролях

Мелис Бабадаг
Dilara
Джихан Эрджан
Джихан Эрджан
Bugra
Керемджем
Emre
Нил Кесер
Сера Токдемир
Сера Токдемир
Джем Зейнел Кылыч
Бахар Сюр
Özgün Çoban
Дениз Исин
Eser Eyüboglu
Фатих Озкан
Режиссер Эмре Кавук
Сценарист Эмре Кавук
Композитор Ali Saran
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 6 мая 2022
Дата выхода
23 июня 2022 Азербайджан 12+
6 мая 2022 Турция
Сборы в мире $16 762
Производство Projes Film Yapim
Другие названия
Ask Çagirirsan Gelir, Aşk Çağırırsan Gelir

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 13 голосов
3.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 6 сентября 2022

Трейлеры фильма

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Если ты зовешь любовь, она придет - Трейлер
Если ты зовешь любовь, она придет Трейлер
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