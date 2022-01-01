Телохранитель, 2016

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о выходе в прокат О фильме Фильм о мужчине средних лет, который защищает высокопоставленных политических деятелей Ирана. Развернуть 6.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1 Продолжительность 1 час 45 минут Год выпуска 2016 Возраст 18+ Режиссер Эбрахим Хатамикия В ролях Мерила Зареи Парвиз Парастуй Бабак Хамидян Все актеры и съемочная группа 1 постер

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