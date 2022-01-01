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Телохранитель
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Bodyguard

Телохранитель, 2016

2016 / Иран
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Фильм о мужчине средних лет, который защищает высокопоставленных политических деятелей Ирана.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Возраст 18+
Режиссер
Эбрахим Хатамикия
В ролях
Мерила Зареи
Парвиз Парастуй
Бабак Хамидян
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Телохранитель 1 постер
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