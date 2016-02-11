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Фильмы
Телохранитель
6.0
Телохранитель
, 2016
Bodyguard
Иран / боевик, драма, триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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Места съёмок
6.0
О фильме
Фильм о мужчине средних лет, который защищает высокопоставленных политических деятелей Ирана.
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В ролях
Мерила Зареи
Haj Heidar's Wife
Парвиз Парастуй
Haj Heidar Zabihi
Бабак Хамидян
Meisam Zarrin
Амир Агаи
Фархад Гемиан
Mahmoud Azizi
Dr. Solati
Mohamad Hatami
Solati's advisor
Париваш Назарих
Meisam's mother
Ehsan Amani
Khalaj
Pedram Sharifi
Elias
Режиссер
Эбрахим Хатамикия
Сценарист
Эбрахим Хатамикия
Композитор
Karen Homayunfar
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Иран
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
11 февраля 2016
Дата выхода
11 февраля 2016
Иран
Производство
Owj Media
Другие названия
Badigard, Bodyguard, Телохранитель, ボディーガード, بادیگارد
Еще
Рейтинг фильма
6.0
Оцените
10
голосов
5.9
IMDb
Обновлено 19 мая 2022
Отзывы о фильме
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