Украл даже Шурика: некрасивый плагиат Гайдая уличили еще в СССР

Миронов принял беспрецедентное решение по Театру Наций: такого никто не ожидал

Совсем другой человек: удивитесь, как двойник Киркорова выглядит без грима

Точь-в-точь Лайма Вайкуле: дочь Валерии произвела фурор в Сети (фото)

«Такая мелочь»: Кончаловский неспроста не вмешивается в скандал с Высоцкой

Кровь не водица: дочь Риты Осяниной из фильма «...А зори здесь тихие» засветилась в кино

На фото дочери Анны Самохиной невозможно смотреть без слез: вот в чем дело

Развлекала гостей танцами на бочке: с кого списали Атаманшу из «Бременских музыкантов»

Его боялись все советские дети, а зря: только посмотрите, как хорош Фредди Крюгер без жуткого образа

Евнух из «Великолепного века» в обычной жизни оказался секс-символом (фото)

Прошло больше полувека: ахнете, увидев редкое фото Марка Захарова с единственной женой