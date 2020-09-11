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Постер фильма Мангейра на 2 такта
Киноафиша Фильмы Мангейра на 2 такта

Мангейра на 2 такта

, 2019
Mangueira in 2 Beats
Бразилия / документальный / 18+
Постер фильма Мангейра на 2 такта

О фильме

«Мангейра» является одной из самых титулованных школ самбы, побеждавших на карнавале в Рио-де-Жанейро. В 1992 году о занимающихся в школе детях был снят известный документальный фильм «Завтрашняя Мангейра». Спустя почти тридцать лет авторы-документалисты встречаются с повзрослевшими героями той ленты, узнают обстоятельства их непростой жизни в фавелах Рио и неожиданные повороты судеб. По мере повествования картина раскрывает связи между самбой и фанком, джазом и перкуссией «Мангейры», ее прошлым и будущим.

В ролях

Mestre Wesley
Режиссер Ана Мария Магаляес
Сценарист Ана Мария Магаляес
Композитор Fernando Moura
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бразилия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 11 сентября 2020
Дата выхода
5 августа 2021 Бразилия
Бюджет $100
Производство Nova Era Produções de Arte
Другие названия
Mangueira in 2 Beats, Mangueira em 2 Tempos

Рейтинг фильма

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Обновлено 28 февраля 2022

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