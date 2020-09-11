Мангейра на 2 такта, 2019

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«Мангейра» является одной из самых титулованных школ самбы, побеждавших на карнавале в Рио-де-Жанейро. В 1992 году о занимающихся в школе детях был снят известный документальный фильм «Завтрашняя Мангейра». Спустя почти тридцать лет авторы-документалисты встречаются с повзрослевшими героями той ленты, узнают обстоятельства их непростой жизни в фавелах Рио и неожиданные повороты судеб. По мере повествования картина раскрывает связи между самбой и фанком, джазом и перкуссией «Мангейры», ее прошлым и будущим.
|5 августа 2021
|Бразилия