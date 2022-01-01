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Мангейра на 2 такта
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Mangueira in 2 Beats

Мангейра на 2 такта, 2019

2019 / Бразилия
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О фильме

«Мангейра» является одной из самых титулованных школ самбы, побеждавших на карнавале в Рио-де-Жанейро. В 1992 году о занимающихся в школе детях был снят известный документальный фильм «Завтрашняя Мангейра». Спустя почти тридцать лет авторы-документалисты встречаются с повзрослевшими героями той ленты, узнают обстоятельства их непростой жизни в фавелах Рио и неожиданные повороты судеб. По мере повествования картина раскрывает связи между самбой и фанком, джазом и перкуссией «Мангейры», ее прошлым и будущим.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Возраст 18+
Режиссер
Ана Мария Магаляес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мангейра на 2 такта 1 постер
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