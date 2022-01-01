Крошка, 2021

Москва, наши дни. 25-летняя Алиса не хочет взрослеть и мечтает посвятить свою жизнь путешествиям. Для неё Индия или Камбоджа — это Страна чудес, где можно жить беззаботно. Чтобы заработать денег на поездку, Алиса устраивается воспитательницей в детский сад, где сталкивается с 6-тилетней блогершей Ниной, у которой полмиллиона подписчиков. Алисе нравится её папа. Нина значительно превосходит Алису по уровню развития и, ревнуя своего отца, устраивает воспитательнице настоящий ад. Столкнувшись с реальной ответственностью за детей, Алисе удаётся повзрослеть, а Нине вернуть своё детство.