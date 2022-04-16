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Юной гимнастке Тинье повезло с семьей. Во всяком случае, в этом точно не сомневаются подписчики матери девочки. Блогер-матриарх с безупречной укладкой показывает миру не менее идеальную иллюстрацию любви и согласия. Сидя в зефирных интерьерах, домочадцы старательно улыбаются и завтракают по всем правилам столового этикета — в общем, делают все, чтобы вызвать то ли умиление, то ли скрежет зубовный у людей по ту сторону экрана. За кадром же мать с хладнокровием голливудского…