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Скрежет Скрежет
Киноафиша Фильмы Скрежет Отзывы о фильме «Скрежет»
Pahanhautoja Скрежет 2022 / Финляндия / Швеция
6.6 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Скрежет»

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Наша рецензия

Юной гимнастке Тинье повезло с семьей. Во всяком случае, в этом точно не сомневаются подписчики матери девочки. Блогер-матриарх с безупречной укладкой показывает миру не менее идеальную иллюстрацию любви и согласия. Сидя в зефирных интерьерах, домочадцы старательно улыбаются и завтракают по всем правилам столового этикета — в общем, делают все, чтобы вызвать то ли умиление, то ли скрежет зубовный у людей по ту сторону экрана. За кадром же мать с хладнокровием голливудского…

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ssvt13 16 апреля 2022, 20:49
Оценка
Дорогие друзья, фильм редкостное говно, на которое стоит приходить без еды и со второй половинкой, поскольку сидеть вы будете на расслабоне и забудете про фильм в принципе.
Кто писал сценарий? Сцены абсолютный сюрреализм, никакой правды, не рекомендую, так чисто сходить просрать деньги.
🚽🚾
16 апреля 2022, 20:49 Ответить
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