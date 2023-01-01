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Дом ночных призраков
Дом ночных призраков, 1959: актеры и роли
House on Haunted Hill
Дом ночных призраков
1959 / США
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Дом ночных призраков, 1959: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уильям Касл
В ролях
Винсент Прайс
Vincent Price
Ричард Лонг
Richard Long
Алан Маршал
Alan Marshal
Кэрол Омарт
Carol Ohmart
Кэролин Крэйг
Carolyn Craig
Бриджит Уилсон
Brigit Wilson
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