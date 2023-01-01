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Дом ночных призраков Дом ночных призраков
Киноафиша Фильмы Дом ночных призраков Дом ночных призраков, 1959: актеры и роли
House on Haunted Hill Дом ночных призраков 1959 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Дом ночных призраков, 1959: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уильям Касл
В ролях
Винсент Прайс Vincent Price Ричард Лонг Richard Long Алан Маршал Alan Marshal Кэрол Омарт Carol Ohmart Кэролин Крэйг Carolyn Craig Бриджит Уилсон Бриджит Уилсон Brigit Wilson
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