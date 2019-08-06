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Знакомьтесь, защитники космоса
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Meet The Space Guardians

Знакомьтесь, защитники космоса, 2019

2019 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 2.3
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2.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.3
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2019
Премьера в мире 6 августа 2019
Постер мультфильма Знакомьтесь, защитники космоса 1 постер
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