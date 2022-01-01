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Колин Бэйкер
Колин Бэйкер
Colin Baker
О персоне
Фильмография
Колин Бэйкер
Colin Baker
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Дата рождения
8 июня 1943
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Колин Бэйкер
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Фильмография Колин Бэйкер
Призрак монахини из Борли
драма, ужасы, мистика
2021, Великобритания
3.0
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