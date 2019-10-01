Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
В поисках древнего артефакта
Киноафиша Фильмы В поисках древнего артефакта
Devil's Revenge

В поисках древнего артефакта, 2019

2019 / США
2.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Когда-то Серджио в ходе археологической экспедиции обнаружил в пещере проклятый артефакт. Экспедиция закончилась трагедией — помощник Серджио Пол погиб, а остальные члены экспедиции посчитали, что всему виной неуемные амбиции ученого. Так или иначе, из этого путешествия Серджио вернулся не один — теперь его постоянно одолевают видения и демоны. Хороший семьянин, герой всерьез опасается, что разбуженные им дьявольские сущности завладеют его близкими. Их мощь растет, и похоже герою не остается ничего, кроме как вернуться в пещеру и уничтожить артефакт пробудивший их к жизни.

2.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 1 октября 2019
Премьера в мире 1 октября 2019
Возраст 18+
Режиссер
Джаред Кон
Джаред Кон
В ролях
Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
Джери Райан
Джери Райан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В поисках древнего артефакта 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

В поисках древнего артефакта смотреть онлайн

Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Приложение киноафиши