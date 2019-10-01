В поисках древнего артефакта, 2019

Когда-то Серджио в ходе археологической экспедиции обнаружил в пещере проклятый артефакт. Экспедиция закончилась трагедией — помощник Серджио Пол погиб, а остальные члены экспедиции посчитали, что всему виной неуемные амбиции ученого. Так или иначе, из этого путешествия Серджио вернулся не один — теперь его постоянно одолевают видения и демоны. Хороший семьянин, герой всерьез опасается, что разбуженные им дьявольские сущности завладеют его близкими. Их мощь растет, и похоже герою не остается ничего, кроме как вернуться в пещеру и уничтожить артефакт пробудивший их к жизни.