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Ледниковый период: Приключения Бака Ледниковый период: Приключения Бака
Киноафиша Фильмы Ледниковый период: Приключения Бака Отзывы о мультфильме «Ледниковый период: Приключения Бака»
Ice Age: Adventures of Buck Wild Ледниковый период: Приключения Бака 2022 / США
5.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Отзывы о мультфильме «Ледниковый период: Приключения Бака»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Время идет, а близнецы-опоссумы Краш и Эдди все еще валяют дурака и отличаются безрассудным поведением. Когда их старшая сестра Элли просит приятелей наконец одуматься, те решают убежать от семьи и доказать всем, что они способны жить самостоятельно. Вскоре братья оказываются в затерянном мире, где их ждет воссоединение с Баком Уайлдом и борьба за сохранение спокойствия в этих местах. Ледниковый период: Приключения Бака «Ледниковый период: Приключения Бака» продолжает…

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dimamarkovpro 16 сентября 2022, 20:55
Оценка
Disney представляет.
Когда, я увидел первый трейлер новой части "Ледникового периода", то я был слегка разочарован.
Ожидая худшего я всё-таки дал шанс этому мультфильму и после просмотра понял, что не зря.
"Ледниковый период: Приключения  Бака" – это довольно-таки хороший и удачный мультик, который был лучше пятой части.
Мульт яркий, позитивный, добрый семейный, а также трогательный в конце.
Этот мультфильм понравится, как и детям, так и взрослым.
У мультфильма есть отличная мораль, которая мне понравилась.
Сюжет мультфильма был простой, но от этого он был смешным и интересным.
82 минуты прошли на одном дыхании.
Графика и анимация была в целом неплохой.
Также, у мультфильма был отличный саундтрек, который мне тоже понравился.
У мультфильма есть пару минусов, но на них можно закрыть глаза, ведь этот мультфильм в первую очередь делали для детей.
В итоге, новый "Ледниковый период" мне понравился и я порекомендую его к просмотру.
Моя оценка: 8 из 10.
16 сентября 2022, 20:55 Ответить
User 8 октября 2022, 02:23
Оценка
Продолжайте но поменяйте озвучку!! Пожалуйста.
8 октября 2022, 02:23 Ответить
Марго С 7 ноября 2022, 11:33
Оценка
Не понравился фильм, вчера ходили с дочкой 10 лет. Вообще ничего нового, в главных ролях Бак и опоссумы, драки с динозаврами. Как же это скучно.((( 600 р. на ветер. Зал пустой, печально. Только мы с дочкой и еще папа с сыном. Такое ощущение что Тольятти деградирует.
7 ноября 2022, 11:33 Ответить
User 7 декабря 2022, 17:51
в ответ на сообщение Марго С от 7 ноября 2022, 11:33
Тольятти уже давно деградирует..
7 декабря 2022, 17:51 Ответить
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