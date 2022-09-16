Время идет, а близнецы-опоссумы Краш и Эдди все еще валяют дурака и отличаются безрассудным поведением. Когда их старшая сестра Элли просит приятелей наконец одуматься, те решают убежать от семьи и доказать всем, что они способны жить самостоятельно. Вскоре братья оказываются в затерянном мире, где их ждет воссоединение с Баком Уайлдом и борьба за сохранение спокойствия в этих местах. Ледниковый период: Приключения Бака «Ледниковый период: Приключения Бака» продолжает…
Когда, я увидел первый трейлер новой части "Ледникового периода", то я был слегка разочарован.
Ожидая худшего я всё-таки дал шанс этому мультфильму и после просмотра понял, что не зря.
"Ледниковый период: Приключения Бака" – это довольно-таки хороший и удачный мультик, который был лучше пятой части.
Мульт яркий, позитивный, добрый семейный, а также трогательный в конце.
Этот мультфильм понравится, как и детям, так и взрослым.
У мультфильма есть отличная мораль, которая мне понравилась.
Сюжет мультфильма был простой, но от этого он был смешным и интересным.
82 минуты прошли на одном дыхании.
Графика и анимация была в целом неплохой.
Также, у мультфильма был отличный саундтрек, который мне тоже понравился.
У мультфильма есть пару минусов, но на них можно закрыть глаза, ведь этот мультфильм в первую очередь делали для детей.
В итоге, новый "Ледниковый период" мне понравился и я порекомендую его к просмотру.
Моя оценка: 8 из 10.
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