Новый мировой порядок, 2019

Двое выживших ведут свою тихую партизанскую войну против интеллектуальных машин, которые научились убивать, стоит им услышать человеческий голос . Полнометражный дебют Дэниела Рабольдта, который одновременно похож и на «Терминатора» и на «Тихое место». Дезертир Томаш хочет укрыться заброшенном доме под защитой силового поля, но его планы на мирную жизнь нарушает последняя выжившая русская участница сопротивления Лилия. Пробравшись в его убежище, она делится с отступником своим дерзким и безумным планом по борьбе с непобедимым противником.