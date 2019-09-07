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Новый мировой порядок
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A Living Dog

Новый мировой порядок, 2019

2019 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Двое выживших ведут свою тихую партизанскую войну против интеллектуальных машин, которые научились убивать, стоит им услышать человеческий голос . Полнометражный дебют Дэниела Рабольдта, который одновременно похож и на «Терминатора» и на «Тихое место». Дезертир Томаш хочет укрыться заброшенном доме под защитой силового поля, но его планы на мирную жизнь нарушает последняя выжившая русская участница сопротивления Лилия. Пробравшись в его убежище, она делится с отступником своим дерзким и безумным планом по борьбе с непобедимым противником.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 16 августа 2021
Премьера в мире 7 сентября 2019
Возраст 16+
Постер фильма Новый мировой порядок 2 постера
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