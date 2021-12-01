«Месть земли»: Рецензия Киноафиши

Китайские строители вот уже 10 лет прокладывают скоростной туннель, который должен сильно помочь провинциальному городу. Но после очередной аварии постройку чуть не затапливает, и выясняется, что местность находится на грани уничтожения. В горных породах началось непредсказуемое движение, которое может привести к обвалам и оползням. Главный герой пытается спасти группу людей, оказавшихся в ловушке. А тем временем руководство решает, как обезопасить жителей и при этом сохранить туннель.

Китайское, да и вообще азиатское, кино все чаще попадает в мировой прокат, а иногда и задает тренды кинематографа. Можно вспомнить хоть оскаровский триумф корейских «Паразитов» и рекорды «Игры в кальмара», хоть «Восемь сотен» из все того же Китая. Понятно, что последнему звание самого кассового фильма 2020 года отчасти помогла заполучить пандемия, обвалившая прокат в других странах. Но все же работы с Востока уже окончательно отошли исключительно от образов Джеки Чана и Брюса Ли.

И теперь, похоже, российских зрителей решили познакомить не только с развлекательной и драматической частью китайского кино, но и с его патриотической составляющей. Хотя старт картины совершенно не предвещает подобного поворота. «Месть земли» начинается очень бодро, затягивая зрителя в водоворот событий с такой скоростью, что любой западный фильм-катастрофа позавидует. После динамичного вступления действие будто и не собирается останавливаться: буквально каждые пять минут героям, а вместе с ними и зрителям подкидывают новую информацию и новые испытания.

Месть земли

Причем, как ни удивительно, в такой спешной подаче успевают добавить и драматическую часть. Например, одна из главных сюжетных линий посвящена отцу и сыну, которые впервые за долгие годы находят общий язык.

Здесь можно посетовать лишь на спецэффекты. Многие общие планы гор и подземные пещеры выглядят очень красиво, но авторы слишком увлекаются аляповатым компьютерным моделированием, что скорее вызывает усмешку, чем впечатляет. Однако главная проблема картины в другом.

Создается ощущение, что где-то на середине сюжета авторы фильма вспомнили, что в действие нужно срочно добавить патриотизма. Понятное дело, значительная часть китайского кинематографа сильно завязана на эту составляющую. Но в тех же «Восьми сотнях» это подразумевал сам сюжет: картина основана на реальной истории борьбы с захватчиками (хотя и там нашлось много тонкостей, из-за которых фильм чуть не запретили). А вот в «Мести земли» линию партии пытаются продвигать в самых неудобных моментах. Например, главный конфликт разворачивается вокруг недопустимости даже частичного разрушения туннеля, ведь правительство приказало его обязательно достроить. И неважно, что альтернатива — гибель людей.

Месть земли

А еще хуже, что подобные сцены мелькают и в драматической части. Даже обсуждая личные переживания, персонажи регулярно упоминают ответственность перед страной. Разговоры же о собственных интересах воспринимают исключительно как трусость. И когда в один из самых трагических моментов гибнущий герой отдает честь, становится просто неудобно за происходящее на экране.

Но все же в целом картина заслуживает хотя бы одноразового просмотра. Это далеко не худшая китайская работа, попадавшая в Россию. Большая часть сюжета и вовсе возвращает в атмосферу девяностых, когда фильмы-катастрофы выходили друг за другом, и посредственная графика никого не смущала. Тем более что скорость и насыщенность сюжета попросту не позволят многим зрителям задуматься о логике происходящего до самого финала.