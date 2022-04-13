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Бабки Бабки
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Бабки 2022 / Россия
4.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Бабки»

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User 13 апреля 2022, 19:52
Оценка
Если это комедия, покажите места, где смеяться… Сюжет предсказуем, фильм происходит в трех локациях, развязку примерно понятно на трети фильма, короче под него можно посидеть потрещать как на кухне дома чисто для фона… Потраченное время
13 апреля 2022, 19:52 Ответить
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