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Иван Бабушкин
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Иван Бабушкин

Иван Бабушкин, 1985

1985 / СССР
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О фильме

О жизни и деятельности профессионального революционера, большевика Ивана Васильевича Бабушкина.

мало голосов Оцените
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Год выпуска 1985
Возраст 12+
Постер фильма Иван Бабушкин 1 постер
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