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Иван Бабушкин
Иван Бабушкин
Иван Бабушкин, 1985
1985 / СССР
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Жанр:
биография
исторический
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О фильме
О жизни и деятельности профессионального революционера, большевика Ивана Васильевича Бабушкина.
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мало голосов
Оцените
0
голосов
Год выпуска
1985
Возраст
12+
1 постер
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