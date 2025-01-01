Меню
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Дата рождения
19 сентября 1961
Возраст
63 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Ленинград, СССР
Популярные фильмы
7.1
Что у Сеньки было
(1984)
7.1
Идентификация
(2025)
6.9
Лев Толстой
(1984)
Фильмография Екатерина Васильева
Жанр
Все
Биография
Драма
Семейный
Фантастика
Год
Все
2025
1984
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
7.1
Идентификация
Identification
фантастика
2025, Россия
7.1
Что у Сеньки было
Chto u Senki bylo
семейный
1984, СССР
6.9
Лев Толстой
Lev Tolstoy
биография, драма
1984, СССР
