Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Киноафиша Персоны Екатерина Васильева

Екатерина Васильева

Дата рождения
19 сентября 1961
Возраст
63 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Ленинград, СССР

Популярные фильмы

Что у Сеньки было 7.1
Что у Сеньки было (1984)
Идентификация 7.1
Идентификация (2025)
Лев Толстой 6.9
Лев Толстой (1984)

Фильмография Екатерина Васильева

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актриса 3
Идентификация 7.1
Идентификация Identification
фантастика 2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Что у Сеньки было 7.1
Что у Сеньки было Chto u Senki bylo
семейный 1984, СССР
Лев Толстой 6.9
Лев Толстой Lev Tolstoy
биография, драма 1984, СССР
Зачем в Матрице снимались десятки близнецов: спорим, вы не обратили на это внимания
Фанатам «Настоящего детектива» точно зайдет этот сериал 2020 года: снят по роману Стивена Кинга
Почему Гарри Поттер назвал своих детей именно так? Северус и Луна вызывают больше вопросов, чем ответов
Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля»
Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест)
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда
«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список
Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше