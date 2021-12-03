«Черная месса»: Рецензия Киноафиши

У журналистки Кармен Фариас (Камила Соди) умирает мама. В наследство она получает давно заброшенный дом, оставшийся еще от бабушки. Вместе с мужем (Хуан Пабло Кастанеда) и собакой Кармен отправляется привести жилье в порядок, чтобы выставить на продажу. Дом, надо сказать, красивый, обвитый плющом, в стиле модерн — вроде особняка Кшесинской в Петербурге, — но внутри скрипучие полы, крутые лестницы, мрачные комнаты и совсем уж жутковатый портрет бабушки над камином. Прямо как в хорроре каком-то.

Вдобавок Кармен начинают сниться странные сны про мрачных женщин в клобуках, распевающих заклинания. Собака ведет себя странно, мечется по дому и скулит. А на кассетах, которые она находит в шкафу, бабушка вместе со священником проводит обряд экзорцизма…

Фильм мексиканского режиссера Родриго Фьяллега, который в нашем прокате вышел под названием «Черная месса», так и зовется на самом деле — «Экзорцизм Кармен Фариас». Никакой мессы, тем более черной, там и в помине нет, а поиск в интернете чаще выдает одноименный фильм 2015 года с Джонни Деппом в роли лысого гангстера. Однако прокатчики, видно, решили, что «экзорцизм» — совсем уж непонятное для нашего зрителя слово.

Черная месса

Жаль, такая завязка всегда потенциально интересна. Ведь экзорцизм — отличная заготовка для сюжета о борьбе, причем не между двумя равными людьми, а между священником и некой непостижимой, гораздо более могущественной темной силой. Понять, как с ней справиться, в каком-то смысле познать эту силу — увлекательнейшее дело (конечно, для зрителя, не для героев, столкнувшихся с демоническим ужасом). С другой стороны, здесь всегда есть зона неопределенности, ведь одержимость бесами можно проинтерпретировать и как простое психическое заболевание плюс религиозную истерию. И это пространство для толкования может еще больше обогатить кино, как это было сделано в неплохой картине «Шесть демонов Эмили Роуз» — кстати, основанной на реальной истории Аннелизы Михель. Или еще в классическом «Изгоняющем дьявола» — крестном отце всех фильмов этого жанра.

К сожалению, «Черная месса» увернулась от этих сложностей. Пройдя по тропинке между этаким фильмом про одержимость и совсем уж привычным хоррором про дом с привидениями — кино заимствует приемы из обоих жанров, не вдаваясь особенно ни в тот, ни в другой и не используя их сильные стороны. Бабушкин нехороший особняк полон всяких гулов и скрипов, так же как «Черная месса» полна совсем уж нафталиновых клише, только отсылающих к страшному, но вовсе не пугающих. Даже если бы этот фильм был о неисправных трубах, это могло бы взволновать сильнее.

Если что здесь и может испугать, так это кастинг: на роль бабушки подобрали очень уж характерную даму с мрачным взором, даром что имя ее ни на одном из сайтов не значится. Еще хорош престарелый слепой священник (Хуан Карлос Коломбо), который в прошлом мутил с этой самой бабушкой экзорцизмы. Оба пожилых актера настолько колоритны, что фильм только за счет них невзначай путает зрителя: а вдруг сюжет не так линеен, и здесь есть какие-то интриги и неожиданные ходы? Нет, но все равно приятно.

Черная месса

А еще бесконечно приятно смотреть на операторскую работу Каролины Косты. У нее все место действия окутано каким-то туманным фильтром, из-за чего лента кажется красивым альбомом мексиканских пасторальных видов.

И нельзя отказать — кино несомненно обладает какой-то своей особой целостностью. Это очень крепкий представитель новой волны испаноязычных бюджетных хорроров, в которых часто и встречаются такие вот образы — заброшенный дом где-то на отшибе маленького городка с мрачными жителями, собака как символ и индикатор грядущего зла, много видов природы, минимум спецэффектов. Они, вроде, и не пугают — но как будто пытаются проговорить какую-то травму этой культуры, скрытую в прошлом. Может быть, мы еще дождемся ленты, которая блестяще справится с этой задачей. А пока «Черная месса» может хотя бы отчасти заполнить эту нишу для всех жаждущих — и заодно порадовать своей живописной стороной.