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Другое имя Другое имя
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Другое имя 2022 / Россия
2.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Отзывы о фильме «Другое имя»

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Наша рецензия

Каждую неделю Лиза (Светлана Ходченкова) созванивается по видеосвязи с таинственной Улей (Катя Федина). Лиза скрывает эти звонки от мужа Петра (Якоб Диль) – богатого промышленника. Звонки эти холодны, Лиза явно чувствует вину в отношении девушки по другую сторону экрана. Что за тайну скрывает Лиза, как эта тайна повлияет на ее жизнь и жизнь ее близких? Список благодарностей в конце титров «Другого имени» напоминает карту объектов модного столичного шоурума. Здесь как…

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Ferensy 15 августа 2023, 10:59
В данном фильме я сильно ошибся, начав его смотреть на ноутбуке. Скорее всего стоит пересмотреть на проекторе, так как 80% этого фильма это картинка, ещё 10% музыка из Бегущего по лезвию. Сюжет простой как три копейки, по этому тут нечего обсуждать. А вот по по-созерцать, скажем как фильм "Выживут только любовники" думаю стоит повторно и отдельно.

Пока нет четкого мнения про фильм.
15 августа 2023, 10:59 Ответить
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