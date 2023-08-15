Каждую неделю Лиза (Светлана Ходченкова) созванивается по видеосвязи с таинственной Улей (Катя Федина). Лиза скрывает эти звонки от мужа Петра (Якоб Диль) – богатого промышленника. Звонки эти холодны, Лиза явно чувствует вину в отношении девушки по другую сторону экрана. Что за тайну скрывает Лиза, как эта тайна повлияет на ее жизнь и жизнь ее близких? Список благодарностей в конце титров «Другого имени» напоминает карту объектов модного столичного шоурума. Здесь как…
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