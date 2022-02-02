«Другое имя»: Рецензия Киноафиши

Каждую неделю Лиза (Светлана Ходченкова) созванивается по видеосвязи с таинственной Улей (Катя Федина). Лиза скрывает эти звонки от мужа Петра (Якоб Диль) – богатого промышленника. Звонки эти холодны, Лиза явно чувствует вину в отношении девушки по другую сторону экрана. Что за тайну скрывает Лиза, как эта тайна повлияет на ее жизнь и жизнь ее близких?

Список благодарностей в конце титров «Другого имени» напоминает карту объектов модного столичного шоурума. Здесь как международные бренды BVlgari или Max Mara, так и доморощенные Walk of Shame или Tegin. Модные интерьеры играют важную роль для киноистории. Из комнат, где живут Лиза с Петром, где бродят их элегантные борзые, где по стенам развешаны дорогие предметы искусства, как будто выкачали весь воздух. И именно в этом безвоздушном пространстве живет семья. Эмоций они не испытывают, лишь какие-то симулякры чувств, отголоски оных. Но самой истории обязательно нужен воздух, и с этим у картины гораздо больше проблем.

Другое имя

Фильм можно разделить на две части: до весьма очевидного и легко прочитывающегося сюжетного поворота в середине фильма и после. До этого центрального события фильм смотрится как красивый, малость сумбурный, но загадочный и умелый триллер. После этого события – как психологическая драма, в которой решительно некому переживать. Катя Федина без бровей злая, Светлана Ходченкова, как всегда, красивая, Якоб Диль, как всегда, надломленный и харизматичный (имя героя – видимо, ироничная отсылка к картине «Милый Ханс, дорогой Петр», где Диль был как раз-таки Хансом). Вроде бы меткий кастинг – а фильм не оформляется в целостное художественное высказывание. По причине слабого сценария с персонажами, не вызывающими эмпатии. В отдельном недоумении оставляет концовка, выводящая историю в предельную иррациональность, да и просто сумбурно снятая.

В фильме немало интересных по отдельности приемов, к сожалению, не складывающихся в единое целое: неожиданные монтажные и операторские изыски, игра с цветом и мизансценами, не столько музыка, сколько именно аудиодорожка Стаса Шарифуллина – это все любопытно, но не более. Неон, загадочность, тени, пустые пространства – кинематографические вкусы режиссера Веты Гераськиной легко прослеживаются. Но никакой саспенс не работает без убедительной истории. Даже самая изысканная рама будет пустой, если в нее ничего не вставить.

Другое имя