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TheatreHD: Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи
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Night at the Louvre: Leonardo Da Vinci

TheatreHD: Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи, 2020

2020 / Франция
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О фильме

Эксклюзивная ночная экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи» снималась специально для большого экрана и была подготовлена и проведена командой искусствоведов Лувра. Это уникальная возможность увидеть во всех подробностях произведения мастера. Масштабная ретроспектива посвящена всему творческому пути Леонардо как художника. Он ценил живопись больше других искусств, а с помощью исследования окружающего мира — «науки живописи», как Леонардо называл свой метод, — художник ставил амбициозную цель передать в искусстве саму жизнь. Интересные факты и неожиданные открытия кураторы выставки представят во время ночной экскурсии по Лувру, которая даст новое понимание художественного видения и живописной техники Леонардо.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 22 июня 2022
Возраст 12+
Режиссер
Пьер-Юбер Мартен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Формула Кино на Полежаевской
19:30 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
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«TheatreHD: Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи» в кинотеатрах

пт 22 пн 25 вт 26 ср 3 ср 24
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Формула Кино на Полежаевской Полежаевская
2D
19:30 от 400 ₽
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