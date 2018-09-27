Между двумя водами, 2018

Жанр: драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 6.5 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 2 часа 16 минут Год выпуска 2018 Премьера в мире 27 сентября 2018 Режиссер Исаки Лакуэста В ролях Исраэль Гомес Ромеро Франсиско Хосе Гомес Ромеро Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат