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После спиритического сеанса одна из учениц женского пансионата кончает жизнь самоубийством. Место недолго остается свободным, и в школу зачисляют новенькую — Камиллу. Она сразу пытается проявить себя и идет на конфликт с группой местных задир. После очередного розыгрыша, связанного с попыткой установить связь с погибшей, в пансионе начинают таинственно пропадать девушки, а некоторых из них находят мертвыми при очень странных обстоятельствах. Подозрение падает на призрака из местных…