«Спиритический сеанс»: Рецензия Киноафиши

После спиритического сеанса одна из учениц женского пансионата кончает жизнь самоубийством. Место недолго остается свободным, и в школу зачисляют новенькую — Камиллу. Она сразу пытается проявить себя и идет на конфликт с группой местных задир. После очередного розыгрыша, связанного с попыткой установить связь с погибшей, в пансионе начинают таинственно пропадать девушки, а некоторых из них находят мертвыми при очень странных обстоятельствах. Подозрение падает на призрака из местных подростковых баек. Все начинают верить, что заигрывания с заклинаниями и спиритическими сеансами действительно смогли пробудить таинственное зло. Камилла и ненавистные ей одноклассницы вынуждены объединиться, чтобы найти ответы и выжить.

«Спиритический сеанс» — подростковый хоррор, который не пытается выглядеть чем-то большим и заходить на поле настоящих ужасов. Первым, что бросается в глаза, является довольно скромный возрастной рейтинг 16+, нетипичный для жанра. Не стоит ждать живописных убийств, литров крови и оторванных конечностей. Большую часть времени занимают расследование и бунтующая юность, вступившая в неравное противостояние с устоявшейся школьной иерархией. Перед нами скорее триллер, делающий акцент на истории с очень мрачной и тягучей атмосферой, перемешанной с духом соперничества и страхом перед неизвестностью. Самым пугающим становится дискомфортный пансион. В нем полно темных углов, откуда кто-то постоянно наблюдает за героями и, кажется, вот-вот утащит за собой в глубины этой черноты.

Спиритический сеанс

На первый план выходит сюжет, в котором зрителю придется смириться лишь с ролью наблюдателя. Картина приготовила слишком мало подсказок, предлагая узнавать ответы вместе с героями. Поклонники подростковых ужастиков будут иметь фору, но фильм все равно будет проверять на прочность интуицию и уверенность, постоянно подкидывая новые неожиданные повороты. Призраки и легенды существуют в этой истории в форме бесконечных сомнений, заигрывая с жанром мистического триллера. Большая часть скримеров преподносится в виде безобидных розыгрышей, усыпляя внимание перед реальной опасностью, таящейся за углом.

Такой подход вносит достаточно разнообразия в типичный сюжет о неаккуратных подростках, играющих с потусторонними «спичками». Расследование моментально обрастает домыслами и тайнами, вынуждая сомневаться в увиденном и до самых финальных титров не откидывать рациональный взгляд на мир. Конец, правда, не даст конкретики, оставляя лазейки и возможность поразмышлять о мотивах героев и границах реальности. В истории появляются и новые смыслы, вырастающие из окружающего давления на подростков. Здесь и обнажается импульсивность, мешающая мыслить разумно и делать правильный выбор. Такая очень наглядная визуализация фразы «все зашло слишком далеко». Но даже в сложившихся обстоятельствах нет намеков на серую мораль. Зло остается злом, без возможности оправдать себя.

Спиритический сеанс

«Спиритический сеанс» — хоррор, не ставящий цели поразить вас ужасом. Главным для него становятся таинственная история, полная обманок, и мрачная атмосфера, окутывающая местные убийства. Все ужасы отражаются лишь на испуганных лицах местных героинь и редко попадают в кадр, вынуждая постоянно подключать воображение. Это касается и потустороннего мира, окутанного завесой бесконечных догадок. В таких условиях персонажи выглядят естественнее и не превращаются в участников очередного слэшера с единственной целью — остаться в живых. Картина понравится поклонникам атмосферных триллеров, постоянно вынуждающих сомневаться в происходящем.