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«Исход»: Рецензия Киноафиши

31 марта 2021 00:00
«Исход»: Рецензия Киноафиши

Фильм, у которого нет ни начала, ни конца.

После пандемии уже можно выделить отдельную группу картин, которые могли добраться до нашего проката лишь в нынешних условиях. Иногда это всеми любимые работы прошлых лет, как, например, «Рок-н-рольщики» Джона Карни, чья мировая премьера произошла аж в далеком 2016 году. А иногда это такие ленты, как «Исход»: неизвестно, смог бы увидеть российский зритель дебютный проект режиссера Логана Стоуна при иных обстоятельствах, если бы не было необходимости заполнять кинотеатральный релиз. Тем не менее фильм о поиске загадочной двери в рай (или все-таки о слепой вере?) открывает свои собственные двери, чтобы в конечном итоге зритель как-нибудь сам нашел дорогу к исходу.

Попытка пересказать сюжет может обернуться полным провалом, поскольку создатели, кажется, сами не до конца сконструировали историю и решили импровизировать на ходу. В недалеком будущем люди находятся во власти некого тоталитарного режима, и никто не может просто так уехать из своего города. К каждому такому дезертиру прикрепляется надсмотрщик, который должен выяснить, почему и в какой момент тот или иной человек решил сбежать. Один из беглецов – Коннор, в руки которому попадает кассета, где можно увидеть снимки таинственного портала, ведущего, по слухам, в рай. Герой принимает решение покинуть свой город, чтобы самому отыскать источник счастья.

«Исход»: Рецензия Киноафиши
Исход

Есть мнение, что антиутопии делятся на «1984» и все остальное. Так вот, «Исход» не принадлежит ни к одной группе. Его в принципе сложно причислить к данному жанру, потому что мы понятия не имеем, что это за место, время и в каких условиях живут люди. В фильме отсутствует как таковое изображение человеческого быта, благодаря которому можно было бы представить себе мир будущих поколений. Этого мира попросту нет, ведь все, что нам показывают, – это тюремные камеры, много сэндвичей и унылая погода. Но, увы, этого недостаточно, чтобы ощутить материю картины. Так же, как и недостаточно просто знать имена героев: перед нами безликие персонажи без предыстории, которые к тому же имеют привычку появляться из ниоткуда и также быстро испаряться. А неумелая монтажная склейка делает и без того слабый сюжет еще более труднодоступным, не позволяя зрителю влиться в историю и хоть немного насладиться просмотром. Если продолжить говорить о том, чего еще нет в этой картине, то стоит отметить саму завязку, которой, конечно же, тоже нет: герой смотрит кассету (серьезно, какое это будущее?) про дверь в райское место и с легкостью верит видео, которое смонтировано как реклама спортивных ставок.

Но вот, что есть в этом фильме, – так это его первоначальная идея. Ведь на самом деле режиссер взялся за весьма амбициозную тему, с которой попросту не смог справиться должным образом. Если поразмышлять, в картине полно вопросов едва ли не Декартовских: преодоление сомнения, познание абсолютной истины, сила веры. Однако из-за отсутствия структуры картина обречена утонуть в собственной задумке.

«Исход»: Рецензия Киноафиши
Исход

«Исход», если брать во внимание его хронометраж, выглядит скорее как трейлер сразу нескольких фильмов о поиске смысла жизни, нежели самостоятельный проект. Он может ужасно разозлить или, напротив, возможно, даже дать кое-какую пищу для размышлений. Но, если честно, работа Логана Стоуна может заинтересовать лишь тех, кто не пропускает ни одну фантастическую картину, описание которой начинается со слов «в недалеком будущем».

Гульназ Давлетшина
Гульназ Давлетшина
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