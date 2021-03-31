«Исход»: Рецензия Киноафиши

После пандемии уже можно выделить отдельную группу картин, которые могли добраться до нашего проката лишь в нынешних условиях. Иногда это всеми любимые работы прошлых лет, как, например, «Рок-н-рольщики» Джона Карни, чья мировая премьера произошла аж в далеком 2016 году. А иногда это такие ленты, как «Исход»: неизвестно, смог бы увидеть российский зритель дебютный проект режиссера Логана Стоуна при иных обстоятельствах, если бы не было необходимости заполнять кинотеатральный релиз. Тем не менее фильм о поиске загадочной двери в рай (или все-таки о слепой вере?) открывает свои собственные двери, чтобы в конечном итоге зритель как-нибудь сам нашел дорогу к исходу.

Попытка пересказать сюжет может обернуться полным провалом, поскольку создатели, кажется, сами не до конца сконструировали историю и решили импровизировать на ходу. В недалеком будущем люди находятся во власти некого тоталитарного режима, и никто не может просто так уехать из своего города. К каждому такому дезертиру прикрепляется надсмотрщик, который должен выяснить, почему и в какой момент тот или иной человек решил сбежать. Один из беглецов – Коннор, в руки которому попадает кассета, где можно увидеть снимки таинственного портала, ведущего, по слухам, в рай. Герой принимает решение покинуть свой город, чтобы самому отыскать источник счастья.

Исход

Есть мнение, что антиутопии делятся на «1984» и все остальное. Так вот, «Исход» не принадлежит ни к одной группе. Его в принципе сложно причислить к данному жанру, потому что мы понятия не имеем, что это за место, время и в каких условиях живут люди. В фильме отсутствует как таковое изображение человеческого быта, благодаря которому можно было бы представить себе мир будущих поколений. Этого мира попросту нет, ведь все, что нам показывают, – это тюремные камеры, много сэндвичей и унылая погода. Но, увы, этого недостаточно, чтобы ощутить материю картины. Так же, как и недостаточно просто знать имена героев: перед нами безликие персонажи без предыстории, которые к тому же имеют привычку появляться из ниоткуда и также быстро испаряться. А неумелая монтажная склейка делает и без того слабый сюжет еще более труднодоступным, не позволяя зрителю влиться в историю и хоть немного насладиться просмотром. Если продолжить говорить о том, чего еще нет в этой картине, то стоит отметить саму завязку, которой, конечно же, тоже нет: герой смотрит кассету (серьезно, какое это будущее?) про дверь в райское место и с легкостью верит видео, которое смонтировано как реклама спортивных ставок.

Но вот, что есть в этом фильме, – так это его первоначальная идея. Ведь на самом деле режиссер взялся за весьма амбициозную тему, с которой попросту не смог справиться должным образом. Если поразмышлять, в картине полно вопросов едва ли не Декартовских: преодоление сомнения, познание абсолютной истины, сила веры. Однако из-за отсутствия структуры картина обречена утонуть в собственной задумке.

Исход

«Исход», если брать во внимание его хронометраж, выглядит скорее как трейлер сразу нескольких фильмов о поиске смысла жизни, нежели самостоятельный проект. Он может ужасно разозлить или, напротив, возможно, даже дать кое-какую пищу для размышлений. Но, если честно, работа Логана Стоуна может заинтересовать лишь тех, кто не пропускает ни одну фантастическую картину, описание которой начинается со слов «в недалеком будущем».