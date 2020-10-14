«Проклятый дом 3»: Рецензия Киноафиши

Мать-одиночка Кэти Харпер вместе с тремя детьми переезжает в старый дом. Семейство только успевает обосноваться в жилище, как выясняется, что в его стенах обитают какие-то чудища. Чаще всего монстры просто смотрят через решётки и очень страшно дышат. Но, вероятно, они опасны. Хотя гораздо больше Кэти боится флешбэков. Ведь убежала она в новый дом из-за мрачных событий, связанных с бывшим мужем. Однако прошлое обязательно настигнет героев. Да ещё и вместе с чудовищами из стен.

Проклятый дом 3

Увидев в заголовке цифру 3, многие зрители могут засомневаться: а стоит ли смотреть новую часть, если не видел предыдущих? Но тут волноваться не нужно. Франшиза «Проклятый дом» существует только в российском кинопрокате. На самом же деле это три совершенно не связанных друг с другом фильма, которые объединяет лишь схожая тематика. В оригинале все части называются иначе, а третья и вовсе вышла в мире раньше других. Но у нас решили подогнать всё под один заголовок и сделать вид, что это — некая антология. Ведь не секрет, что мир кино сейчас живёт франшизами.

Вот только подобный ход выглядит странно, поскольку первые части были крайне неудачными. Можно понять тех, кто пытается выдать новый фильм ужасов за очередной «Астрал» или «Пилу». Но вряд ли малоизвестный «Проклятый дом» привлечёт большое количество зрителей. Хотя может сыграть мысль: раз серия продержалась до третьей части, то она не так уж плоха. Увы, в реальности всё печальней.

Проклятый дом 3

Достаточно взглянуть на послужной список авторов картины братьев Конделик, чтобы понять перспективы: эти режиссёры неоднократно работали со студией Asylum, которая занимается подделкой кино, и сняли такие фильмы, как «Галактика Юрского периода» и «Акульи плотины». Все подобные работы отличают две составляющие: плохие спецэффекты и глупый сюжет.

С первым в новом «Проклятом доме» ещё можно смириться. Камерные ужастики редко балуют большими бюджетами. Тем более что воочию монстров тут показывают только в самом финале. Их можно было простить и понять, если бы не проблемы сценария.

Проклятый дом 3

А здесь создаётся ощущение, что авторы просто поместили в антураж одной картины сюжет другой. И так и не решили, как же их связать. Если отбросить сверхъестественную часть, то получится триллер о женщине, которая, спасая детей, совершила преступление и сбежала от прошлого. Героиню мучают ночные кошмары, а потом за ними начинает охотиться злодей.

Увы, и эту часть раскрывают максимально неуклюже. Абстрактные сны вроде бы должны пугать, но на самом деле только путают — слишком уж они арт-хаусные и выбиваются из общей атмосферы. Ванесса Эйнджел, которую все до сих пор знают лишь по сериалу «Чудеса науки», вроде бы даже пытается разбавить действие эмоциями, но явно не всегда понимает, что нужно играть. Трагедия старшего сына Майкла и вовсе остаётся ненужным фоном. А с младшими детьми всё просто: юные актёры играют настолько ужасно, что разобраться в их эмоциях не представляется возможным.

Проклятый дом 3

И в этот антураж добавляют элементы хоррора. Чаще всего они выглядят так: нечто жуткое смотрит через вентиляцию или зеркало и общается с детьми. Что оно такое и какие у него цели, даже лучше не пытаться отгадать. Об этом всё равно не расскажут. Зато покажут пару сломанных пальцев у персонажа, который только ради этого и появился, чуть не зажарят ребёнка в духовке и оторвут одному злодею голову. Получится не слишком кроваво, но хотя бы забавно.

Однако при всех перечисленных недостатках «Проклятый дом 3» сохраняет некую необъяснимую прелесть. Недаром у упомянутой студии Asylum столько поклонников: франшиза «Акулий торнадо» стала всеобщим хитом, а «Нация Z» искренне радовала всех, кто устал от «Ходячих мертвецов». Творение братьев Конделик вполне укладывается в категорию «так плохо, что даже хорошо».

Проклятый дом 3

Авторы собрали буквально джекпот из сценарных клише, причём не только ужастиков, но и социальных триллеров, закинули их в безликий дом, добавили ещё более безликих злодеев, а в финале оставили зрителя недоумевать: что это вообще было? Нет, страшно или трогательно точно не будет. А вот смешно и неожиданно — точно.

Алексей Хромов